03 Октября 2020
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Спорт За рубежом
логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

МОК не рассматривает вопрос о переносе Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет обсудит различные варианты развития события вокруг проведения Олимпийских игр-2020 в Токио.

На Игры может повлиять пандемия коронавируса. При этом отмена мероприятия не стоит на повестке дня МОК. Изменение даты начала Олимпиады — 24 июля — будет обсуждаться. При этом в организации отмечают, что отмена Игр не решит ни одну из проблем и не поможет никому, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Хараюки Такахаши считает, что Игры могут быть перенесены с лета нынешнего года на год или два из-за коронавируса. В интервью The Wall Street Journal он высказал мнение, что такой перенос был бы наименее убыточным в финансовом плане, если сравнивать с такими вариантами как полная отмена соревнований или проведение Олимпиады при трибунах без зрителей.

"Я не думаю, что Игры могут быть отменены. У МОК будут большие проблемы в этом случае. Одни только права на трансляцию в США стоят огромных денег, которых комитет лишиться в случае отмены Олимпиады", - говорит Такахаши. Игры с пустыми трибунами тоже могут стать разорительными, поэтому логичнее было бы перенести Олимпиаду. Можно на год, но лучше – на два, так как на следующий год уже плотно расписан график спортивных событий, и втиснуть в него Олимпийские игры может быть сложно.

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МОК не рассматривает вопрос о переносе Олимпиады-2020

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Теги: Мок, Олимпиада, Токио



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