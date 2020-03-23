03 Октября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: разрабатывается план на случай закрытия въезда в Москву

Министерство внутренних дел России разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город.

Ожидается, что план будет готов до конца марта. Поручено разработать формирование резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины. Также предполагается привлечение сотрудников Управления на транспорте МВД России.

В пресс-службе министерства заявили, что чтобы рассчитать необходимые силы и технические средства ГУВД обязано проработать все мероприятия в соответствии с законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", сообщает РБК.

Напомним, Московская область рекомендовала владельцам торгово-развлекательных объектов приостановить работу из-за коронавируса.

Также приостановлена продажа билетов в транспорте за наличные. Школьникам до 12 апреля рекомендуется приостановить посещение образовательных организаций.

Тем временем, власти Москвы не будут закрывать метрополитен на фоне ситуации с распространением китайского коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, "метро вообще невозможно остановить".

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать. Прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать", - рассказал Собянин в воскресенье утром в эфире телеканала "Россия-1".

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СМИ: разрабатывается план на случай закрытия въезда в Москву

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Теги: Москва, коронавирус



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