03 Октября 2020
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Экономика В России
Алла, маска, коронавирус (2020) | Фото: Instagram

В России запустили производство медицинских масок

Швейные предприятия России начали производить многоразовые медицинские маски.

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в стране в настоящий момент практически ежедневно запускаются новые мощности для производства средств индивидуальной защиты.

Первая партия масок уже поступила в Калужскую область, сообщают "Известия".

Как сообщалось, в Башкирии местные жители раскупили все многоразовые медицинские маски для борьбы с возможностью заражения коронавирусом - в первые же сутки с начала производства.

Сообщается, что предприятие "Агидель" начало выпускать по 3 тыс. масок в сутки - это марлевые маски, которые после двух часов ношения можно стирать, кипятить, сушить и гладить утюгом.

Многоразовые медицинские маски начали шить с 18 марта, в упаковке - 3 штуки, стоит упаковка 70 руб.

Первая партия масок поступила в государственные аптеки, жители Уфы тут же их разобрали.

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В России запустили производство медицинских масок

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Теги: маска, коронавирус



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