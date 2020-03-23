Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил виды транспорта с точки зрения их безопасности на фоне распространения коронавируса.

По словам эксперта, наиболее высоким риск заболеть будет в том транспорте, где максимальная "скученность" людей. Как считает Викулов, метро не так опасно, поскольку там будут вводиться системы тепловизоров и фильтрации воздуха.

Самым безопасным он назвал личный транспорт. При этом между автобусами и такси нужно выбирать последний вид передвижения, сообщает РИА "Новости".

Напомним, власти Москвы не будут закрывать метрополитен на фоне ситуации с распространением китайского коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, "метро вообще невозможно остановить".

Ранее от закрытия городского метро отказались в Екатеринбурге.