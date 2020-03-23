Всем российским кинотеатрам рекомендовано закрыться

Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта.

Соответствующий приказ подписан министром Ольгой Любимовой. Как следует из документа, Минкультуры вводит эти меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее министерство приостановило работу библиотек. Работа музеев и театров еще не прекращалась, но ограничивалась.

Тем временем, за минувшие сутки в России зарегистрирован 61 случай новой коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, новые случаи зафиксированы в шести регионах страны: Москва - 54 случая, Новгородская область - один, Кировская область - два, Архангельская область - один, Брянская область - также один, Удмуртия - два случая.

Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.