Взрыв прогремел на складе ракетного завода под Мурманском

Пять человек ранены в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском.

Инцидент случился в микрорайоне Росляково. На складе хранятся снаряды разного калибра. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом, сообщает ТАСС.

Ранее Северный флот раскрыл обстоятельства взрыва на мурманском полигоне. Причиной ЧП, при котором травмировались пятеро военных, стало грубое нарушение требований безопасности.

По информации пресс-службы СФ, которую цитирует Интерфакс, в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, несанкционированно сработал маломощный имитационный заряд типа взрывпакет. Все пострадавшие - контрактники, они получили незначительные травмы. Командование проводит проверку.

Ранее, напомним, появилась информация, что на полигоне поймали неопознанный беспилотник, который и взорвался в группе военных.