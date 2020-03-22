03 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
марина шишкина, санкт-петербург, союз журналистов, питерский закс (2020) | Фото: sensusnovus.ru

Секретарь ангажированного Союза журналистов СПб и ЛО владеет многомиллионной недвижимостью

Сотрудница секретариата политически ангажированного Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Марина Шишкина является владелицей дорогой зарубежной недвижимости. Вопрос о том, как бывший депутат ЗакСа смогла заработать такие большие деньги, остается открытым. Подробнее об этом в нашем материале.

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области — межрегиональная общественная организация, объединяющая около 2500 журналистов. Главная цель этого формирования – защита интересов работников СМИ. Однако деятельность союза расходится с заявленным направлением.

Вышеупомянутая организация неоднократно являлась участников разнообразных скандалов, в том числе и политических. Например, СМИ подозревали союз в политической ангажированности из-за слишком лояльного отношения к некоторым петербургским депутатам. В их число вошел депутат ЗакСа Борис Вишневский, ставший «героем» секс-скандала со студентами РГПУ имени Герцена осенью 2019 года. Тогда организация обеспечила парламентарию информационную поддержку, позволив снизить общий градус негативного отношения к политику. Далеко не последнюю роль в данной ситуации сыграли давние приятельские отношения Вишневского с секретарем организации Мариной Шишкиной, которая ранее была депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Сотрудница секретариата союз – непростой политик с неоднозначной репутацией. В 2010 году Шишкина была уволена с поста руководителя журфака СПбГУ за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. На тот момент у нее уже имелись дисциплинарные взыскания (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ), которые она получила за нарушения правил ведения финансовой документации и нарушение положения о материальной поддержке студентов. Тогда экс-руководитель получила поддержку от Союза журналистов СПб и ЛО, потребовавшего «разобраться в ситуации мирно». Примечательно то, что к увольнению Шишкиной призывало большинство деканов СПбГУ. Одна из причин - клевета со стороны бывшего руководителя кафедры журналистики о деятельности руководства вуза.

По истечении 10 лет скандал успел затеряться в информационном поле, но фигура Шишкиной до сих пор вызывает множество вопросов. Особенно в преддверии выборов в Заксобрание Петербурга в 2021 году. Telegram-канал «Алло, редакция?» опубликовал пост, в котором рассказывает о сомнительных фактах биографии бывшего депутата.

телеграмм-канал алло, редакция,скрин(2020)|Фото:t.me/zhurbomba

В декларации о доходах бывшего депутата фигурирует дорогая недвижимость. Шишкина владеет несколькими земельными участками, один из которых площадью в гектар располагается в Финляндии. В собственности на европейской территории также числятся два жилых дома.

скрин, антикоррупционная декларация(2020)|Фото:скрин, антикоррупционная декларация

Дом в Европе – удовольствие не из дешевых. Согласно ресурсу Homeoverseas,приблизительная стоимость земельного участка такого размера составляет 130 тысяч евро. И это без учета строительства дорогостоящей недвижимости и уплаты разнообразных налоговых сборов.

Задекларированный доход в месяц у Шишкиной на момент работы в Заксобрании Петербурга и сдачи декларации в 2015 году, составлял 180 тысяч рублей в месяц. Более того, она является обладателем недвижимости в России – бывший парламентарий владеет тремя земельными участками и двумя домами. Вопрос о том, каким образом бывший депутат ЗакСа смогла заработать миллионы на недвижимость при заработке менее 200 тысяч в месяц, остается открытым.

Telegram-канала «Алло, редакция?» отмечает, что Шишкина собирается баллотироваться в петербургский парламент в 2021 году, а потому дорогое имущество может стать проблемой. Однако, отмечает автор, вероятный кандидат в депутаты города, может предпринять попытку скрыть недвижимость из официальной документации, переписав его на какого-нибудь родственника. Тогда и вопросов лишних не будет. А если кто-то все же заинтересуется, то нужный информационный фон ей обеспечит Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который уже был замешан в обелении репутации скандальных политиков.

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Секретарь ангажированного Союза журналистов СПб и ЛО владеет многомиллионной недвижимостью

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Теги: марина шишкина, санкт-петербург, союз журналистов, питерский закс, выборы в питерский закс, депутат вишневский



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