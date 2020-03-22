Седьмой за сегодня самолет ВКС России вылетел в Италию

Уже седьмой за сегодняшний день самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома "Чкаловский" в Московской области в Италию для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в Министерстве обороны РФ, на борту транспортника находятся военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой и оборудованием. Самолеты Ил-76 доставляют российских военных на авиабазу ВВС Италии "Практик де Мааре", что в 30 километрах юго-западнее Рима.

Ранее министром обороны России Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Самолеты начали вылетать сегодня.

Напомним, что решение о поддержке итальянцев было принято в субботу после переговоров Владимира Путина и премьер-министра этой страны Джузеппе Конте.