В Югре установили адреса всех пассажиров, прилетевших вместе с заболевшим коронавирусом

В Югре установлены адреса всех оставшихся 80 пассажиров рейса "Внуково – Сургут" от 16 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Напомним, власти Югры разыскивали пассажиров рейса, которым в регион вернулся второй заболевший коронавирусом. Его диагноз был подтвержден в субботу.

Заболевший мужчина прибыл в ХМАО 16 марта рейсом Utair 253 "Внуково – Сургут". На борту было 133 пассажира, сотрудники полиции и Роспотребнадзора не могли установить фактические адреса проживания 80 человек. Их просили отозваться и пройти обследование.

По данным оперштаба, сейчас адреса всех пассажиров установлены. Они уже взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, сегодня губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что с понедельника для профилактики временно переходит на удаленную работу.