"Барселона" готова расстаться с Гризманном за 100 млн евро

Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим нападающим Антуаном Гризманном. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась сегодня в испанских СМИ.

Утверждается, что в предстоящее межсезонье команда планирует усилить состав, но по максимуму постараться сэкономить деньги. Поэтому в клубе якобы рассчитывают продать Гризманна и получить за игрока как минимум 100 млн евро.

Сообщается, что нападающим французской сборной интересуются несколько топ-клубов английской Премьер-лиги и действующий чемпион Франции – "ПСЖ".

Напомним, Антуан Гризманн перебрался в "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 120 млн евро.

Ранее стало известно, что "Барса" хочет продлить контракт со своим капитаном Лионелем Месси до 2023 года.