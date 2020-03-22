02 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Антуан Гризманн (2019) | Фото: fcbarcelona.es

"Барселона" готова расстаться с Гризманном за 100 млн евро

Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим нападающим Антуаном Гризманном. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась сегодня в испанских СМИ.
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Утверждается, что в предстоящее межсезонье команда планирует усилить состав, но по максимуму постараться сэкономить деньги. Поэтому в клубе якобы рассчитывают продать Гризманна и получить за игрока как минимум 100 млн евро.

Сообщается, что нападающим французской сборной интересуются несколько топ-клубов английской Премьер-лиги и действующий чемпион Франции – "ПСЖ".

Напомним, Антуан Гризманн перебрался в "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 120 млн евро.

Ранее стало известно, что "Барса" хочет продлить контракт со своим капитаном Лионелем Месси до 2023 года.

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"Барселона" готова расстаться с Гризманном за 100 млн евро

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Теги: Барселона, Гризманн, продажа



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