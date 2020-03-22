"Барселона" готова расстаться с Гризманном за 100 млн евро
Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим нападающим Антуаном Гризманном. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась сегодня в испанских СМИ.
Утверждается, что в предстоящее межсезонье команда планирует усилить состав, но по максимуму постараться сэкономить деньги. Поэтому в клубе якобы рассчитывают продать Гризманна и получить за игрока как минимум 100 млн евро.
Сообщается, что нападающим французской сборной интересуются несколько топ-клубов английской Премьер-лиги и действующий чемпион Франции – "ПСЖ".
Напомним, Антуан Гризманн перебрался в "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом прошлого года за 120 млн евро.
Ранее стало известно, что "Барса" хочет продлить контракт со своим капитаном Лионелем Месси до 2023 года.