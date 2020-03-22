02 Октября 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

Россия временно приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Начиная с ближайшего понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение со всеми иностранными государствами. Об этом Накануне.RU сообщили в Росавиации.

Уточняется, что ограничения носят временный характер. Исключения будут сделаны для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян с территории зарубежных стран.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении полетов из России в Турцию.

По последним официальным данным, в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Россия временно приостанавливает авиасообщение со всеми странами

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Теги: Россия, полеты, ограничения, страны



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