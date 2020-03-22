02 Октября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

За сутки в России стало еще больше заболевших коронавирусом. Лидирует Москва

За минувшие сутки в России зарегистрирован 61 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в Роспотребнадзоре.
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По данным ведомства, новые случаи зафиксированы в шести регионах страны: Москва - 54 случая, Новгородская область - один, Кировская область - два, Архангельская область - один, Брянская область - также один, Удмуртия - два случая.

Установлено, что заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Также определен круг людей, с которыми пациенты контактировали на территории России. Сейчас ведется работа по помещению контактных лиц под меднаблюдение, проводится их лабораторное обследование.

"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции", - добавили в Роспотребнадзоре.

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За сутки в России стало еще больше заболевших коронавирусом. Лидирует Москва

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Теги: коронавирус, заболевшие, Россия



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