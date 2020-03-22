Тюменцам рассказали, как вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса концерты и спектакли

Жителям Тюменской области вернут деньги за билеты на отмененные из-за угрозы распространения коронавируса концерты, представления и спектакли. Об этом Накануне.RU сообщили в областном оперативном штабе по профилактике инфекции.

Уточняется, что речь идет о тех мероприятиях, которые должны были пройти в филармонии, Тюменском и Тобольском драмтеатрах, ДК "Нефтяник" и в кукольном театре до 10 апреля. Если билет приобретался на сайте, то его стоимость будет возвращена на карту автоматически, если же в кассе – деньги можно вернуть, обратившись туда же до 31 мая.

"Телефон "горячей линии" по вопросам возврата билетов на мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения: 68-77-77", - добавили в оперативном штабе.

Напомним, по официальным данным, в регионе зарегистрировано два случая новой коронавирусной инфекции. На этой неделе свой пост покинула директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.