В Москве следователи проверяют информацию о девушке, получившей ожоги 80% тела после похода в солярий

В Москве следователи проверяют данные о получении девушкой ожогов в солярии.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, из средств массовой информации стало известно, что пострадавшая получила ожоги 80% тела в результате посещения солярия, расположенного на севере города. Сейчас проводится проверка этих фактов, устанавливаются все обстоятельства.

Как добавили в ведомстве, по результатам обязательно будет принято процессуальное решение. Может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.