Отпуск отменяется: Россия с 23 марта ограничивает полеты в Турцию

Россия в ближайшее время ограничит авиационное сообщение с Турцией.

Как сообщили РИА Новости в Росавиации, ограничения вводятся начиная с понедельника, 23 марта. Будут сохранены только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры, которые будут направляться для вывоза россиян из этой курортной страны.

Напомним, по данным Ростуризма, сейчас за рубежом находится около 100 тысяч российских организованных туристов. Большая часть остается в странах юго-восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции.

Ранее стало известно, что Турция может отложить начало туристического сезона на полтора месяца из-за вспышки китайского коронавируса.