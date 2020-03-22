02 Октября 2020
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Общество В России За рубежом
Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

Отпуск отменяется: Россия с 23 марта ограничивает полеты в Турцию

Россия в ближайшее время ограничит авиационное сообщение с Турцией.

Как сообщили РИА Новости в Росавиации, ограничения вводятся начиная с понедельника, 23 марта. Будут сохранены только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры, которые будут направляться для вывоза россиян из этой курортной страны.

Напомним, по данным Ростуризма, сейчас за рубежом находится около 100 тысяч российских организованных туристов. Большая часть остается в странах юго-восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции.

Ранее стало известно, что Турция может отложить начало туристического сезона на полтора месяца из-за вспышки китайского коронавируса.

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Отпуск отменяется: Россия с 23 марта ограничивает полеты в Турцию

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Теги: Россия, Турция, полеты, ограничения



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Развитие сюжета:

Ранее 22.03.2020 16:36 Мск Россия временно приостанавливает авиасообщение со всеми странами

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Ранее 12.03.2020 08:20 Мск Турция может отложить на полтора месяца начало туристического сезона из-за коронавируса

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