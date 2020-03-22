В Югре в результате поножовщины на свадебном торжестве убит жених

В Нижневартовске во время празднования свадьбы произошло убийство. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по ХМАО-Югре, все случилось 21 марта около 2 часов ночи в банкетном зале кафе "Летучий голландец". В ходе возникшей ссоры 50-летний мужчина нанес множественные удары ножом 56-летнему жителю города, праздновавшему в данном кафе свое бракосочетание.

Раненый в срочном порядке был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Подозреваемый был задержан.

Возбуждено дело об убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.