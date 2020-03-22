02 Октября 2020
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Перелет военного Ил-76 в Ухань для эвакуации граждан в Тюмень (2020) | Фото: ТРК &quot;Звезда&quot;

Первый самолет ВКС России вылетел в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом

В Минобороны РФ заявили, что первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел в Италию с военного аэродрома "Чкаловский".

Как сообщили Накануне.RU в военном ведомстве, самолет доставит на авиабазу ВВС Италии "Практик де Мааре" передовую группу военных медиков, а также специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. Кроме них на борту находится современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Напомним, ранее министром обороны России Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Она начнет доставляться уже сегодня.

Решение о поддержке итальянцев было принято в субботу после переговоров Владимира Путина и премьер-министра этой страны Джузеппе Конте.

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Первый самолет ВКС России вылетел в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом

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Теги: Италия, помощь, самолеты, ВКС



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