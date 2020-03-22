02 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
убийство снег кровь пистолет оружие (2010) | Фото:rus.ruvr.ru

После уничтожения предполагаемого террориста в Уфе расследуется дело по двум статьям

После ликвидации предполагаемого террориста в Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Напомним, вечером 21 марта на автодороге в пригороде Уфы правоохранителями была предпринята попытка остановить легковой автомобиль с вооруженным мужчиной. На требование сложить оружие и сдаться он произвел выстрелы в сторону силовиков и был нейтрализован ответным огнем.

В Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что при нем были обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По имеющимся данным, уничтоженный бандит намеревался совершить теракт.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Следователями уже проведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых экспертиз. Также допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства.

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После уничтожения предполагаемого террориста в Уфе расследуется дело по двум статьям

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Теги: террорист, Уфа, дело



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