Губернатор Югры переходит на удаленную работу из-за коронавируса

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова со следующей недели переходит на удаленную работу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом глава региона сообщила сегодня в своем Instagram.

"С понедельника с участием людей почти все мероприятия буду проводить в онлайн-формате. Мера временная, профилактическая в отношении распространения коронавирусной инфекции, технологии 21 века позволяют так организовать работу", - сообщила Комарова.

В воскресенье губернатор работает в Нижневартовске. Она побывала на асфальтобетонном заводе ООО "Нижневартовскдорсервис", который участвует в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, на сегодняшний день в Югре зарегистрированы два случая заражения коронавирусом. Отмечается, что они не связаны, пациенты не контактировали между собой.