На Камчатке проведут спуск лавин. Экстремалам советуют воздержаться от поездок в горы

В понедельник, 23 марта, на Камчатке запланирован предупредительный спуск лавин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, обстрелу подлежат лавиноопасные участки в районе сопки Бархатной и Вилючинского вулкана. Это сделают, чтобы не допустить возникновения ЧС из-за сходов снежных лавин, а также для защиты автодороги "поселок Термальный - перевал Вилючинский" и высоковольтной линии.

В ведомстве рекомендуют не организовывать туры в местах, где будет проведен предупредительный спуск. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта советуют воздержаться от поездок в указанные районы в ближайшие дни.

Известно, что обстрел опасных участков будет выполнен силами подразделений Министерства обороны РФ.