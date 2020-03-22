02 Октября 2020
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ДТП с автобусом (2020) | Фото: ГУ МЧС РФ по Тамбовской области

В МЧС уточнили число жертв в страшном ДТП с автобусом в Тамбовской области

Стало известно точное число погибших и пострадавших в результате серьезного ДТП в Тамбовской области.

Напомним, все случилось утром 22 марта на 566 км федеральной трассы Р-22 в Жердевском районе. По предварительным данным, два пассажирских автобуса, ехавшие по маршруту "Москва – Волгоград", пытались избежать столкновения и разъехались в сторону обочины. После этого один из них слетел с дороги и опрокинулся в кювет.

ДТП с автобусом(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по Тамбовской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Тамбовской области, в результате два человека погибли и 15 пострадали. С пострадавшими на месте работают психологи. Также происходит доставка раненых в Уваровскую центральную районную больницу.

Уже открыт телефон "горячей линии". По номеру 8 (4752) 72-99-50 можно узнать информацию о данном ДТП и состоянии пострадавших.

Свою проверку начал Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В МЧС уточнили число жертв в страшном ДТП с автобусом в Тамбовской области

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Теги: автобус, жертвы, ДТП, Тамбовская область, МЧС



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Ранее 22.03.2020 09:55 Мск В Тамбовской области два пассажирских автобуса не поделили дорогу: есть жертвы

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