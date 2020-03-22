02 Октября 2020
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

В чемпионате Китая первый футболист заболел коронавирусом. Это игрок сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Маруан Феллайни, выступающий за китайский клуб "Шаньдун Лунэн", заболел коронавирусом.
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Как пишет издание Goal.com со ссылкой на департамент здравоохранения города Цзинань, у Феллайни подтвердился положительный тест на инфекцию. Известно, что игрок сдавал анализы 20 марта, когда прибыл в город на поезде.

Стоит отметить, что Маруан стал первым игроком китайского чемпионата, который заразился коронавирусом.

Напомним, ранее из-за пандемии УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом. Планируется, что турнир пройдет в 2021 году.

Все ведущие чемпионаты Старого Света в данный момент взяли паузу, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. Также сезон приостановлен и в России.

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В чемпионате Китая первый футболист заболел коронавирусом. Это игрок сборной Бельгии

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Теги: Китай, коронавирус, футбол



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