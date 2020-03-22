В чемпионате Китая первый футболист заболел коронавирусом. Это игрок сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Маруан Феллайни, выступающий за китайский клуб "Шаньдун Лунэн", заболел коронавирусом.

Как пишет издание Goal.com со ссылкой на департамент здравоохранения города Цзинань, у Феллайни подтвердился положительный тест на инфекцию. Известно, что игрок сдавал анализы 20 марта, когда прибыл в город на поезде.

Стоит отметить, что Маруан стал первым игроком китайского чемпионата, который заразился коронавирусом.

Напомним, ранее из-за пандемии УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом. Планируется, что турнир пройдет в 2021 году.

Все ведущие чемпионаты Старого Света в данный момент взяли паузу, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. Также сезон приостановлен и в России.