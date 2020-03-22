02 Октября 2020
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пистолет с глушителем оружие (2016) | Фото: УФСБ России по Челябинской области

В Уфе ликвидировали предполагаемого террориста, открывшего огонь по силовикам

В Уфе нейтрализовали вооруженного мужчину, который мог замышлять теракт.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета, в субботу вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль с вооруженным бандитом. В ответ на требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь. В результате преступник был нейтрализован.

"На месте перестрелки обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство, по имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", - говорится в сообщении НАК.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.

Напомним, недавно ФСБ задержала двоих подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове. Сами юноши все категорически отрицают.

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В Уфе ликвидировали предполагаемого террориста, открывшего огонь по силовикам

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Теги: Уфа, террорист, ликвидация



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Развитие сюжета:

Ранее 22.03.2020 13:25 Мск После уничтожения предполагаемого террориста в Уфе расследуется дело по двум статьям

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