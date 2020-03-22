В Уфе ликвидировали предполагаемого террориста, открывшего огонь по силовикам

В Уфе нейтрализовали вооруженного мужчину, который мог замышлять теракт.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета, в субботу вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль с вооруженным бандитом. В ответ на требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь. В результате преступник был нейтрализован.

"На месте перестрелки обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство, по имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", - говорится в сообщении НАК.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.

Напомним, недавно ФСБ задержала двоих подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове. Сами юноши все категорически отрицают.