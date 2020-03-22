"Метро невозможно остановить". Собянин дал слово, что подземка в Москве будет работать, несмотря на коронавирус

Власти Москвы не будут закрывать метрополитен на фоне ситуации с распространением китайского коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, "метро вообще невозможно остановить".

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать. Прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать", - рассказал Собянин в воскресенье утром в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, в субботу в Москве ввели запрет на посещение фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и других заведений физкультуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписала глава столичного управления Роспотребнадзора, за нарушение запрета предусмотрены административные санкции.

Ранее от закрытия городского метро отказались в Екатеринбурге.