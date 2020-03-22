В Тамбовской области два пассажирских автобуса не поделили дорогу: есть жертвы

В Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, все случилось утром 22 марта на 566 км федеральной трассы Р-22 в Жердевском районе. По предварительным данным, два пассажирских автобуса "Москва – Волгоград", пытаясь избежать столкновения, разъехались в сторону обочины. После этого один из них опрокинулся в кювет.

"В результате ДТП есть погибшие. Несколько пассажиров получили различные телесные повреждения и госпитализированы в медучреждения. Точное количество погибших и пострадавших уточняется", - отметили в ведомстве.

На место уже выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР. Может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).