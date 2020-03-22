Новое исследование выявило средний инкубационный период коронавируса

Новое исследование позволило выявить средний инкубационный период китайского коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре, оно проводилось под руководством исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге. Согласно полученным данным, средний инкубационный период заболевания оценивается в 5,1 дня.

"Данный медианный период времени с момента заражения до проявления симптомов наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно, зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности", - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что точная оценка инкубационного периода позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а сотрудникам здравоохранения – разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля.

"Как правило, карантин может, в конечном счете, остановить распространение инфекции. Даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в России составляет 306 человек.