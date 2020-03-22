Новое исследование выявило средний инкубационный период коронавируса

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России За рубежом
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Новое исследование выявило средний инкубационный период коронавируса

Новое исследование позволило выявить средний инкубационный период китайского коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре, оно проводилось под руководством исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге. Согласно полученным данным, средний инкубационный период заболевания оценивается в 5,1 дня.

"Данный медианный период времени с момента заражения до проявления симптомов наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно, зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности", - отметили в ведомстве.

Коллаж, коронавирус(2020)|Фото: Накануне.RU

В Роспотребнадзоре добавили, что точная оценка инкубационного периода позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а сотрудникам здравоохранения – разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля.

"Как правило, карантин может, в конечном счете, остановить распространение инфекции. Даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в России составляет 306 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новое исследование выявило средний инкубационный период коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, инкубационный период, исследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети