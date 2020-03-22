Сегодня Италия начнет принимать российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков. Кроме этого, будут доставлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Поздно вечером 21 марта Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность о принятии с сегодняшнего дня, 22 марта, российских самолетов со специалистами, техникой и оборудованием.

Напомним, решение о помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом было принято в субботу после переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.