Сегодня Италия начнет принимать российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Ватикан, Италия (2015) | Фото: Накануне.RU

Сегодня Италия начнет принимать российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков. Кроме этого, будут доставлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Поздно вечером 21 марта Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. Глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность о принятии с сегодняшнего дня, 22 марта, российских самолетов со специалистами, техникой и оборудованием.

Напомним, решение о помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом было принято в субботу после переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сегодня Италия начнет принимать российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Россия, Италия, коронавирус, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.05.2020 08:55 Мск Военные вирусологи и эпидемиологи возвращаются из Италии в Россию
Ранее 22.03.2020 20:21 Мск Седьмой за сегодня самолет ВКС России вылетел в Италию
Ранее 22.03.2020 13:49 Мск Первый самолет ВКС России вылетел в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2020 20:22 Мск Россия направит в Италию специалистов для борьбы с коронавирусом – Кремль

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети