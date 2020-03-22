02 Октября 2020
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Совещание по нацпроектам в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред Николай Цуканов празднует юбилей

Сегодня, 22 марта, свой юбилей празднует полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Наместнику главы государства на Урале исполняется 55 лет.

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. Руководящие должности на муниципальной, а затем и государственной службе занимает с 2005 года, от главы Гусевского муниципального района до губернатора Калининградской области (с 2010 по 2016 годы).

Николай Цуканов у Вечного огня в Карабаше(2020)|Фото: Накануне.RU

С 2016 по 2017 годы работал полпредом в Северо-Западном федеральном округе. 25 декабря 2017 года стал помощником президента России.

26 июня 2018 года был назначен наместником главы государства в УрФО.

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Накануне.RU источник в полпредстве, свой день рождения Цуканов планирует отмечать дома. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Николая Николаевича.

Совещание по нацпроектам в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

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Уральский полпред Николай Цуканов празднует юбилей

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Теги: Цуканов, полпред, день рождения, юбилей



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