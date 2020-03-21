Снова братья: Мишустин и Румас договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию

Сайт правительства РФ сообщил о телефонных переговорах премьеров России и Белоруссии. Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили несколько вопросов, но главным, безусловно, был энергетический.

"Михаил Мишустин и Сергей Румас затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Главы правительств отметили достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях", - говорится на сайте российского кабмина.

Интересно, что после недели взаимных упреков и обмена колкостями, теперь отмечается "особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия".

Кроме нефтяного вопроса обсуждали возможность для белорусов вернуться на родину через территорию России авиационным транспортом из третьих стран. А еще обсуждалось строительство Белорусской АЭС по российскому дизайну.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что три дня назад российская сторона предложила решить вопрос о поставках нефти на условиях Белоруссии, и это всех устраивает.