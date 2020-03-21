01 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Медицинская маска на модном показе в Париже. (2020) | Фото: instagram.com/mashavoguerussia

Россия направит в Италию специалистов для борьбы с коронавирусом – Кремль

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Обсуждалась ситуация с коронавирусом COVID-19.

В Кремле сообщили, что Россия окажет помощь Италии в борьбе с эпидемией. В частности, могут быть поставлены средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование. Также в Италию будут направлены бригады российских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

Италия стала второй страной в мире по масштабам эпидемии коронавируса после Китая: заразились 53,5 тыс. человек, из них почти 5 тыс. скончались.

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Россия направит в Италию специалистов для борьбы с коронавирусом – Кремль

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, италия, помощь, джузеппе конте



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