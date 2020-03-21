Лукашенко отказывается эвакуировать белорусов из государств, где бушует коронавирус: "Никаких чартеров"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился соотечественниками, которые застряли в странах, неблагополучных по коронавирусу COVID-19: "Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там".