01 Октября 2020
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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Лукашенко отказывается эвакуировать белорусов из государств, где бушует коронавирус: "Никаких чартеров"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился соотечественниками, которые застряли в странах, неблагополучных по коронавирусу COVID-19: "Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там".
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Ранее Лукашенко возмущался закрытием границ Россией и заявлял, что соседнее государство "охвачено коронавирусом".

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Лукашенко отказывается эвакуировать белорусов из государств, где бушует коронавирус: "Никаких чартеров"

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Теги: александр лукашенко, эвакуация, коронавирус



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