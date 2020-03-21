В Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206

В Ненецком автономном округе разбился частный вертолет Bell 206, он вылетел из столицы региона Нарьян-Мара и направлялся на метеостанцию "Северное ОГМС" Росгидрометцентра на мысе Константиновском, передает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. По данным инсайдера, в результате происшествия есть погибшие (по данным Росавиации, погиб пилот, пассажирка жива, она доставлена в Нарьян-Мар).