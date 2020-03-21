Москвичам запретили посещать фитнес-центры, бассейны и аквапарки

В Москве вводят запрет на посещение фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и других заведений физкультуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписала глава столичного управления Роспотребнадзора.

"Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей <…> до особого распоряжения", - говорится в распоряжении.

За невыполнение распоряжения грозят меры пресечения из КоАП.