01 Октября 2020
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Общество В России Москва
Ольга Бузова фитнес спорт йога гимнастика (2014) | Фото:instagram.com/buzova86

Москвичам запретили посещать фитнес-центры, бассейны и аквапарки

В Москве вводят запрет на посещение фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и других заведений физкультуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписала глава столичного управления Роспотребнадзора.
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"Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей <…> до особого распоряжения", - говорится в распоряжении.

За невыполнение распоряжения грозят меры пресечения из КоАП.

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Москвичам запретили посещать фитнес-центры, бассейны и аквапарки

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