Росавиация назвала рейсы, которыми в ближайшие дни россиян будут эвакуировать из-за границы

Рабочая группа Росавиации по вывозу россиян из других государств сообщила о ближайших эвакуационных рейсах.

Накануне в Россию вернулись 3889 человек, их вывезли из Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории, говорится в сообщении ведомства.

Также проводится работа по отправлению на родину граждан других государств. Так, S7 накануне перевезли в Бишкек 160 пассажиров, в Болгарию – 42. "Уральские авиалинии" выполнят 21-22 марта два рейса в Ош, вывезут из Киргизии 110 россиян и отправят на родину 361 гражданина этой страны.

21 марта два возвратно-эвакуационных рейса в Кишинев выполнит "Аэрофлот". На 21-23 марта запланированы шесть рейсов из Будапешта, один из Каира, два из Кишинева, два из Лиссабона, два из Ларнаки (все рейсы – "Аэрофлот"), также один рейс из Тенерифе выполнит S7.

Ростуризмом совместно с российскими туроператорами, в управлении которых находятся чартерные авиакомпании, прорабатывается вопрос организации спецрейсов для возврата наших граждан из Марокко и Филиппин. Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан, будут определены даты и время их вывоза. Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно.