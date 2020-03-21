01 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Наоми Кэмпбелл путешествует в маске и защитном костюме, остерегаясь коронавируса. (2020) | Фото: instagram.com/naomi

В ХМАО разыскивают пассажиров, летевших одним рейсом со вторым заболевшим коронавирусом югорчанином

Власти Югры разыскивают пассажиров рейса, которым в регион вернулся второй заболевший коронавирусом COVID-19. Его диагноз был подтвержден сегодня.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевший мужчина вернулся в Югру 16 марта рейсом Utair 253 Внуково – Сургут. "На борту было 133 пассажира. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пока не смогли установить фактические адреса проживания 80 пассажиров, их просят отозваться и пройти обследование", - сообщила на брифинге представитель ведомства.

Также стало известно, что оба случая заражения коронавирусом в регионе не связаны между собой, пациенты не контактировали. Отмечается, что случаи завозные.

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В ХМАО разыскивают пассажиров, летевших одним рейсом со вторым заболевшим коронавирусом югорчанином

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, коронавирус в югре, пассажиры, розыск, сургут



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