В ХМАО разыскивают пассажиров, летевших одним рейсом со вторым заболевшим коронавирусом югорчанином

Власти Югры разыскивают пассажиров рейса, которым в регион вернулся второй заболевший коронавирусом COVID-19. Его диагноз был подтвержден сегодня.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевший мужчина вернулся в Югру 16 марта рейсом Utair 253 Внуково – Сургут. "На борту было 133 пассажира. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора пока не смогли установить фактические адреса проживания 80 пассажиров, их просят отозваться и пройти обследование", - сообщила на брифинге представитель ведомства.

Также стало известно, что оба случая заражения коронавирусом в регионе не связаны между собой, пациенты не контактировали. Отмечается, что случаи завозные.