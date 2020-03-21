01 Октября 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен – IIHF

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года отменен, говорится на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он должен был состояться в маге этого года в Швейцарии.

Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. "Учитывая текущие обстоятельства, совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой в Цюрихе и Лозанне не может состояться", - говорится в сообщении федерации.

"Это жестокая реальность для мира хоккея, но мы должны с ней смириться. Коронавирус – это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны властей государств. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу", - заявил президент федерации Рене Фазель.

В федерации отметили, что отмена чемпионата повлечет за собой серьезные организационные и финансовые последствия. Тем не менее, откладывать его не стали, так же как и переносить в другое государство, поскольку сейчас не существует государств, которые бы могли без рисков принять такой турнир.

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Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен – IIHF

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Теги: коронавирус, covid-19, пандемия, чемпионат мира по хоккею, отмена, iihf



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