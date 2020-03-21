01 Октября 2020
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Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

Первый заболевший коронавирусом крымчанин приехал из Франции

Стали известны подробности о первом жителе Крыма, заболевшем коронавирусом COVID-19. Глава региона Сергей Аксенов написал в соцсетях, что мужчина приехал из Франции и пересек госграницу РФ в автомобильном пункте пропуска.

"Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести", - написал Аксенов.

Люди, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова, сейчас находится на изоляции, у них взяты анализы на вирус.

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Первый заболевший коронавирусом крымчанин приехал из Франции

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, коронавирус в крыму, сергей аксенов



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