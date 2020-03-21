Первый заболевший коронавирусом крымчанин приехал из Франции

Стали известны подробности о первом жителе Крыма, заболевшем коронавирусом COVID-19. Глава региона Сергей Аксенов написал в соцсетях, что мужчина приехал из Франции и пересек госграницу РФ в автомобильном пункте пропуска.

"Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести", - написал Аксенов.

Люди, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова, сейчас находится на изоляции, у них взяты анализы на вирус.