Трое новых пациентов с коронавирусом в Екатеринбурге госпитализированы в ГКБ№40

Трое новых пациентов с коронавирусом COVID-19 на Среднем Урале госпитализированы в ГКБ№40 Екатеринбурга, сообщает оперштаб области. Все они недавно прибыли из Европы.

"Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Круг их контактов был ограничен, лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактировавшие с ними находятся под меднаблюдением", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

По данным Роспотребнадзора на 21 марта, в России зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 53 из них – за последние сутки. Полностью выздоровели 16 человек, одна женщина с инфекцией скончалась от осложнения хронических заболеваний.