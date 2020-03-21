Первой заболевшей коронавирусом в Курганской области оказалась девочка

Первой заболевшей коронавирусом COVID-19 оказалась девочка, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков.

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"Это девочка, вернувшаяся из Испании. По прибытию всей семьей находились на домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребенок и его родственники в больнице. Они находятся под наблюдением медиков", - написал губернатор.

По его словам, девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У ее родственников тесты на коронавирус оказались отрицательными.

"Контактные лица выявлены – все сдали анализы и находятся на больничных, соблюдают карантин", - отметил Шумков. ⠀

Всего за сутки в России выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся составило 306.