Стали известны подробности о первом заболевшем коронавирусом на Южном Урале

Оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Челябинской области сообщил подробности о мужчине, заболевшем инфекцией. Это первый случай в регионе.

Известно, что житель Миасса вернулся из Испании, но при этом у него не было никаких симптомов, он прошел тепловизор в аэропорту, оборудование не выявило повышенной температуры.

Информация о прибытии из поездки поступила от миграционной службы. На следующий день к молодому человеку домой приехали медики и предложили сдать анализы. После у мужчины появилось небольшое недомогание, и его госпитализировали в инфекционное отделение Миасской больницы.

Медики проверили людей, находившихся в близком контакте с пациентом – у всех них оказались отрицательные анализы на коронавирус.