Количество заболевших коронавирусом в России выросло до 306

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество заболевших коронавирусом в России выросло до 306

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России составило 53. Большая часть заболевших – из Московской области (17 случаев). Также шесть случаев выявлено в Москве, 5 – в Татарстане, 4 – в Нижегородской области, 3 – в Свердловской. Общее количество заболевших в России выросло до 306, сообщил Роспотребнадзор.
Читайте также:

Вот 18 регионов, в которых выявлены новые случаи заболевания:

1.​Московская область ​17

2.​Москва​ 6

3.​Республика Татарстан​ 5

4.​Нижегородская область​ 4

5.​Свердловская область​ 3

6.​Тульская область​ 2

7.​Калининградская область ​2

8.​Санкт-Петербург ​2

9.​Кабардино-Балкарская Республика​ 2

10.​Краснодарский край​ 2

11.​Рязанская область ​1

12.​Ставропольский край​ 1

13.​Курганская область ​1

14.​Челябинская область​ 1

15.​Ханты-Мансийский АО​ 1

16.​Красноярский край​ 1

17.​Хабаровский край​ 1

18.​Республика Крым ​1

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Количество заболевших коронавирусом в России выросло до 306

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, заболевшие, статистика, роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети