Количество заболевших коронавирусом в России выросло до 306

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России составило 53. Большая часть заболевших – из Московской области (17 случаев). Также шесть случаев выявлено в Москве, 5 – в Татарстане, 4 – в Нижегородской области, 3 – в Свердловской. Общее количество заболевших в России выросло до 306, сообщил Роспотребнадзор.