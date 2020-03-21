Количество заболевших коронавирусом в России выросло до 306
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России составило 53. Большая часть заболевших – из Московской области (17 случаев). Также шесть случаев выявлено в Москве, 5 – в Татарстане, 4 – в Нижегородской области, 3 – в Свердловской. Общее количество заболевших в России выросло до 306, сообщил Роспотребнадзор.
Вот 18 регионов, в которых выявлены новые случаи заболевания:
1.Московская область 17
2.Москва 6
3.Республика Татарстан 5
4.Нижегородская область 4
5.Свердловская область 3
6.Тульская область 2
7.Калининградская область 2
8.Санкт-Петербург 2
9.Кабардино-Балкарская Республика 2
10.Краснодарский край 2
11.Рязанская область 1
12.Ставропольский край 1
13.Курганская область 1
14.Челябинская область 1
15.Ханты-Мансийский АО 1
16.Красноярский край 1
17.Хабаровский край 1
18.Республика Крым 1