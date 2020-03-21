Второго фигуранта по делу об убийстве архитектора Кротова арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал второго фигуранта дела об избиении екатеринбургского архитектора Александра Кротова. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Под арестом подозреваемый пробудет до 20 апреля, сообщает региональное следственное управление СКР.

О задержании второго фигуранта стало известно накануне. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу в микрорайоне Пионерский, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых,

"Гражданин не имеет отношения к системе МЧС. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сыщики передали его нашим коллегам в районный СКР для производства необходимых следственных действий", - отметил полковник Горелых.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области добавили, что задержанный 1987 года рождения официально нигде не работает.

Ранее был установлен один из нападавших – им оказался бывший сотрудник МЧС Егор Трошин.