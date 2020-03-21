В Екатеринбурге в День поэзии аллею на Вторчермете украсили цитатами из Бориса Рыжего

В Екатеринбурге в Международный день поэзии, отмечаемый 21 марта, решили почтить память уральского поэта Бориса Рыжего.

Активисты украсили строчками из стихов поэта дом на улице Титова, где он жил, а также постояли с "одиночными пикетами" в различных местах екатеринбургского микрорайона Вторчермет.

"Мы решили украсить аллею рядом с домом, в котором жил выдающийся поэт Борис Рыжий. Считаю, что Борис Рыжий уже сейчас является большим брендом для Екатеринбурга и микрорайона Вторчермет", - написал в соцсетях один из участников акции, депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.

Он также предложил учредить в городе литературную премию имени Бориса Рыжего.