01 Октября 2020
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Общество Свердловская область
День поэзии в Екатеринбурге 21.02.2020. (2020) | Фото: Андрей Пирожков

В Екатеринбурге в День поэзии аллею на Вторчермете украсили цитатами из Бориса Рыжего

В Екатеринбурге в Международный день поэзии, отмечаемый 21 марта, решили почтить память уральского поэта Бориса Рыжего.

Активисты украсили строчками из стихов поэта дом на улице Титова, где он жил, а также постояли с "одиночными пикетами" в различных местах екатеринбургского микрорайона Вторчермет.

День поэзии в Екатеринбурге 21.02.2020.|Фото: Андрей Пирожков

День поэзии в Екатеринбурге 21.02.2020.|Фото: Андрей Пирожков

"Мы решили украсить аллею рядом с домом, в котором жил выдающийся поэт Борис Рыжий. Считаю, что Борис Рыжий уже сейчас является большим брендом для Екатеринбурга и микрорайона Вторчермет", - написал в соцсетях один из участников акции, депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.

День поэзии в Екатеринбурге 21.02.2020.|Фото: Андрей Пирожков

Он также предложил учредить в городе литературную премию имени Бориса Рыжего.

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В Екатеринбурге в День поэзии аллею на Вторчермете украсили цитатами из Бориса Рыжего

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Теги: день поэзии, борис рыжий, вторчермет, цитаты



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