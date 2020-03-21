01 Октября 2020
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

Количество заболевших коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 35

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Подмосковье увеличилось до 35. Учитывая, что накануне пациентов с подтвержденным диагнозом было только 18 (за минувшие сутки выявлен один заболевший), 21 марта были положительно диагностированы 17 человек. Новые данные по количеству заболевших сообщил оперштаб Московской области.

В этом же сообщении штаба сообщаются номера рейсов, которыми прибыли зараженные граждане: это рейсы из Германии, Швейцарии, Италии и Китая.

Сегодня уже сообщалось о семье жителей подмосковного Реутова, у которых предварительные тесты выявили коронавирус. Их анализы были направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор" для подтверждения.

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Количество заболевших коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 35

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, московская область, подмосковье, статистика



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