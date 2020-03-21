Количество заболевших коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 35

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Подмосковье увеличилось до 35. Учитывая, что накануне пациентов с подтвержденным диагнозом было только 18 (за минувшие сутки выявлен один заболевший), 21 марта были положительно диагностированы 17 человек. Новые данные по количеству заболевших сообщил оперштаб Московской области.

В этом же сообщении штаба сообщаются номера рейсов, которыми прибыли зараженные граждане: это рейсы из Германии, Швейцарии, Италии и Китая.

Сегодня уже сообщалось о семье жителей подмосковного Реутова, у которых предварительные тесты выявили коронавирус. Их анализы были направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор" для подтверждения.