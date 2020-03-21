Рост ВВП за два месяца 2020 года составил 2,3%

Рост ВВП страны за первые два месяца 2020 года составил 2,3%, сообщил на совещании правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил 2,3%. В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану", - отметил глава Минфина.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что замедление экономического роста в стране регулятор ждет во втором квартале (временные лаги по реакции экономики на текущий курс рубля и нефтяные цены, эпидемию коронавируса), а в третьем квартале – надеется на стагнацию.

Ранее Силуанов отмечал, что бюджет 2020 года, безусловно, будет дефицитным, придется брать деньги из Фонда национального благосостояния, но пока урезать расходные статьи бюджета на этот год не планируется.