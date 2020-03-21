Таможенную пошлину на импорт медикаментов обнулят – правительство РФ

Правительство РФ обнулит ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов. "Уже сегодня мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам", - заявил в ходе заседания правительства глава Минфина Антон Силуанов.

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Ранее Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционной продажи нерецептурных лекарств, а Госдума приняла поправки в УК и КоАП, касающиеся ужесточения наказания за торговлю контрафактными лекарствами и медизделиями. Также правительство готовит поправки, касающиеся разрешения торговать в сети рецептурными лекарствами, их могут рассмотреть до конца марта.