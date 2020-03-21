В Челябинской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвержден в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на своей странице в Instagram.

"Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме", - написал губернатор.

Он отметил, что медицинские структуры региона были готовы к появлению коронавируса и сейчас работают в штатном режиме.

По данным оперштаба региона на утро субботы, 21 марта, в Челябинской области на карантин по коронавирусной инфекции COVID-19 поместили еще 19 человек. Таким образом, в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере сейчас находятся 32 человека. Это россияне, а также граждане Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана и Ирака.