"Закопаем вирус вместе с короной": на стройке коронавирусной больницы в Новой Москве появились агитплакаты с Собяниным

На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве установили серию мотивирующих плакатов для рабочих. Один из них – с мэром Сергеем Собяниным – является переделкой знаменитого "Ты записался добровольцем?". Другой – с бульдозером и зелеными "телами" коронавируса COVID-19 – выполнен в стиле поп-арт.

"Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду", - пояснил появление агитации заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Здесь задействована наша строительная элита – метростроевцы, специалисты компаний "МИП-Строй №1", "Мосметрострой" и ИБТ", – подчеркнул заммэра.

Площадь инфекционного центра составит 81,3 тыс. кв. метров.