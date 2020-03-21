01 Октября 2020
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Общество В России Москва
Агитационные плакаты мэрии Москвы на стройке коронавирусной больницы в Новой Москве. (2020) | Фото: stroi.mos.ru

"Закопаем вирус вместе с короной": на стройке коронавирусной больницы в Новой Москве появились агитплакаты с Собяниным

На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве установили серию мотивирующих плакатов для рабочих. Один из них – с мэром Сергеем Собяниным – является переделкой знаменитого "Ты записался добровольцем?". Другой – с бульдозером и зелеными "телами" коронавируса COVID-19 – выполнен в стиле поп-арт.

Агитационные плакаты мэрии Москвы на стройке коронавирусной больницы в Новой Москве.|Фото: stroi.mos.ru

"Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами. Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы к труду", - пояснил появление агитации заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Агитационные плакаты мэрии Москвы на стройке коронавирусной больницы в Новой Москве.|Фото: stroi.mos.ru

"Здесь задействована наша строительная элита – метростроевцы, специалисты компаний "МИП-Строй №1", "Мосметрострой" и ИБТ", – подчеркнул заммэра.

Площадь инфекционного центра составит 81,3 тыс. кв. метров.

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"Закопаем вирус вместе с короной": на стройке коронавирусной больницы в Новой Москве появились агитплакаты с Собяниным

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Теги: мэрия москвы, коронавирус в россии, коронавирус, новая москва, стройплощадка, инфекционная больница, агитация, сергей собянин



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