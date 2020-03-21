В Киеве 22 марта остановят весь общественный транспорт из-за коронавируса

В украинской столице с воскресенья, 22 марта, будет полностью остановлено движение общественного транспорта. Эта мера в городе с населением почти 3 млн человек вводится в связи с карантином по коронавирусу COVID-19.

При этом подвижной состав городских парков общественного транспорта планируется использовать для развода сотрудников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов, написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал он.

На Украине на 21 марта насчитывается 41 случай заболевания коронавирусом COVID-19. В Киеве зафиксировано только три случая заболевания, большая часть заболевших – 25 человек – выявлена в Черновицкой области. Скончались три человека.