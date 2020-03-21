01 Октября 2020
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Экономика В России Москва
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Мишустин пригрозил прокуратурой компаниям, увольняющим "под шумок" сотрудников

Российский премьер-министр Михаил Мишустин пригрозил работодателям, увольняющим сотрудников в период эпидемии коронавируса.

"Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", - заявил глава кабинета министров.

Также он сообщил о еженедельном мониторинге выплаты зарплат.

Что касается безработных, то правительство собирается их поддержать в случае открытия собственного дела.

Ранее Торгово-промышленная палата России предположила, что в случае затянувшегося кризиса до 3 млн предпринимателей в стране могут обанкротиться, а без работы потенциально могут остаться более 8 млн человек.

Обнадеживающим фактором на этом фоне Мишустин видит "уверенно восстанавливающийся" спрос на нефть в Китае (в то время как в Европе он уверенно падает).

Также сегодня стало известно о дополнительных мерах поддержки ипотечного кредитования, которые готовит ЦБ. Накануне Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор расширит пакет мер по поддержке бизнеса и населения.

 

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Мишустин пригрозил прокуратурой компаниям, увольняющим "под шумок" сотрудников

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, михаил мишустин, прокуратура, увольнение, проверки



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